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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

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Mersin polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 7 bin 782 adet hap ve 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin polisinin son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 7 bin 782 adet hap ile yaklaşık 2,5 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların da aralarında olduğu 151 kişi yakalandı.Yakalanan şüphelilerden 7 bin 782 adet sentetik hap, 1 kilo 153 gram kokain, 574 gram metamfetamin, 483 gram bonzai, 172 gram eroin, 19 adet sihirli mantar, 9 kök hint keneviri, 50 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ve 9 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, diğerlerine de adli işlemler yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa mersin Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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