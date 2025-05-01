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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 112 Gözaltı, 84 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 112 Gözaltı, 84 Tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 112 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 84'ü tutuklandı. Operasyon dron destekli 460 jandarma personeli ile gerçekleştirildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik 107 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 112 şüpheliden 84'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler, 6 ay süren araştırma ve takibin ardından tespit edildi. Suç delillerinin elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, Mersin, Tarsus, Silifke ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde toplam 107 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona dron destekli 460 jandarma personelinin yanı sıra 4 Jandarma Komando Timi ve 4 narkotik köpeği de katıldı. Operasyonda 112 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 789 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 bin 967 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 304 gram esrar, 25 gram eroin, 37 gram kokain, 75 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 8 adet hassas terazi ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 84'ü tutuklandı, 28 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda, 'torbacı' olarak tabir edilen 112 sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirerek, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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