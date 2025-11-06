Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 250 Gram Esrar ve 25 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mersin Erdemli'de jandarma, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yaptığı operasyonda 1 kilo 250 gram esrar ve 25 kök kenevir ele geçirirken, bir şüpheliyi yakaladı.

Mersin Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri 1 kilo 250 gram esrar ile 25 kök kenevir ele geçirdi,1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı ekim faaliyetlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde bir adres belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalandı, yasadışı ekilen 25 kök hint keneviri ile 1 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

