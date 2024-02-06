Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 23 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu taciri bir şüpheli yakalandı, 1 kilo 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tömük Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheliyi bir süre takibe alan jandarma, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ç'nin evinde arama yapan ekipler 1 kilo 23 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet telefon ele geçirdi. - MERSİN