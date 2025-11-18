Haberler

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonlarında 143 Olay, 165 Gözaltı

Güncelleme:
Mersin'de yapılan narkotik operasyonlarında son bir haftada 143 olay gerçekleşti, 165 kişi yakalandı ve 15 şüpheli tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu ile mücadelede eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de devam ediyor.

Mersin'de son bir haftada yapılan çalışmalarda, 143 narkotik olayının meydana geldiği, bu olaylarla bağlantılı 165 kişinin yakalandığı ve 15 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Bu kapsamda, 10-16 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda dikkat çeken sonuçlar elde edildi. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 143 narkotik olayının meydana geldiği, bu olaylarla bağlantılı 165 kişinin yakalandığı ve 15 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 451 bin 75 adet uyuşturucu hap,15 bin 82 gram uyuşturucu madde, 2 tüfek, 5 tabanca ve 41 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık çalışmalarına da devam eden ekipler, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 22 oturumda bin 211 anneye, 'narko-yetişkin' faaliyetleri çerçevesinde ise 17 oturumda 982 kişiye eğitim ve bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Bu sunumlarda ayrıca 'Narvas ve Uyuma' projeleri tanıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi sağlandı.

Yetkililer, Mersin'in huzurunun korunması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
