Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 57 Bin Hapl ve 3 Kilo Madde Ele Geçirildi

Mersin'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 57 bin 221 uyuşturucu hap ve 3 kilo 49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 577 şüpheli yakalandı. Güvenlik güçleri kent genelinde aralıksız çalışmaya devam etmekte.

Mersin'de güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 57 bin 221 uyuşturucu hap ve 3 kilo 49 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 577 şüpheli yakalandı.

Mersin'in huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri kent genelinde aralıksız görev yapmaya devam ediyor.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde 293 narkotik olayı meydana geldi. Ekiplerce 577 şahıs yakalanırken, bu şüphelilerden 367'si tutuklandı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 57 bin 221 uyuşturucu hap, 3 bin 49 gram uyuşturucu madde, 1 tüfek, 6 tabanca ve 232 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yetkililer, Mersin'in huzur ve güvenliğini daim kılmak için güvenlik güçlerinin kararlılıkla gece gündüz çalışmaya devam ettiğini vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
