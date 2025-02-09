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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 37 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 37 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'deki narkotik polisinin son 10 gün içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 267 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 37'si tutuklandı.

Mersin'de narkotik polisinin son 10 gün içerisinde yaptığı çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 37'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, son 10 gün içerisinde kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik birçok çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mersin merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yapılan operasyonlarda sentetik ecza olarak bilinen 10 bin 867 adet hap, 3 kilo 600 gram bonzai, 296 adet uyuşturucu hap, 155 gram metemfetamin, 114 gram esrar ile 5 tabanca ele geçirildi.

Narkotik polislerinin yaptığı çalışmada yakalanan 267 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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