Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 200 Gözaltı, 21 Tutuklama

Mersin'de son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 200 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 21'i tutuklandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 17-23 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 160 olay meydana geldi. Operasyonlarda 200 şüpheli yakalanırken, 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 972 uyuşturucu hap, 225 kilo 210 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Ailelerin farkındalığını artırmak amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 21 oturumda bin 247 anneye bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Narko-Yetişkin faaliyetleri çerçevesinde 8 oturumda 827 kişiye sunum gerçekleştirildi; bu sunumlarda 'Narvas ve Uyuma' projeleri de tanıtıldı. - MERSİN