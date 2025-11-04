Mersin'de Uyuşturucu Operasyonları: 146 Şüpheli Gözaltında

Mersin'de son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 128 narkotik olayında 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin'de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 128 olayın meydana geldiği, 146 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 28 adet uyuşturucu hap, 2 bin 94 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra farkındalık çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 14 oturumda bin 289 anneye bilgilendirme yapıldığı, narko-yetişkin faaliyetleri çerçevesinde ise 12 oturumda 230 kişiye sunum gerçekleştirildiği ifade edildi. Eğitimlerde ayrıca Narvas ve Uyuma projelerinin de tanıtıldığı kaydedildi.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MERSİN