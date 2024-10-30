Mersin'de Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 4 Tutuklama
Mersin'de bir iş yerinde yapılan operasyon sonucunda 8 kilo 384 gram sıvı metamfetamin ve birçok kimyasal madde ele geçirildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de iş yerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler: 4 tutuklama
İş yerinde yapılan aramalarda 8 kilo 384 gramı sıvı olmak üzere 16 kilo 168 gram metamfetamin ile 63 kilo 690 gram metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi
MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde imal edilen bir iş yeri tespit edilip baskın yapıldı, yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde üretilen bir iş yeri tespit edildi. Bunun üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirildi, 5 şüpheli yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda 8 kilo 384 gramı sıvı olmak üzere 16 kilo 168 gram metamfetamin, 63 kilo 690 gram metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucudan elde edilen 42 bin 400 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.T, S.T, H.B.Y, F.Ş ve B.M.T, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, H.B.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.