Mersin'de Uyuşturucu ile Mücadelede 201 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Mersin'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 201 şüpheli yakalandı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından yürütülen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'in huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri kent genelinde yürüttükleri denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 24-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, kent genelinde 162 narkotik olayının meydana geldiği, bu olaylarla bağlantılı olarak 201 şahsın yakalandığı ve 25 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerince şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise bin 632 adet uyuşturucu hap, 48,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan farkındalık ve eğitim faaliyetleri de sürdürüldü. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 21 oturumda bin 325 anneye bilgilendirme yapılırken, Narko-Yetişkin faaliyetleri doğrultusunda 15 oturumda bin 780 kişiye sunum gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda ayrıca Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı. - MERSİN

