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Mersin'de Umuma Açık İş Yerlerine Kapsamlı Denetim: 1.7 Milyon Lira Ceza Kesildi

Mersin'de Umuma Açık İş Yerlerine Kapsamlı Denetim: 1.7 Milyon Lira Ceza Kesildi
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Mersin polisi, umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde 1 milyon 716 bin 410 lira ceza kesildi. Denetimlerde, kapalı alanda tütün tüketimi ve kayıtsız çalıştırma gibi ihlaller tespit edildi.

Mersin polisi umuma açık iş yerlerine yönelik paydaş kurumlarla kapsamlı denetim gerçekleştirdi. SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 1 milyon 716 bin 410 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'in merkez ilçelerinde umuma açık iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Hamam, spa ve nargile kafe gibi 15 umuma açık iş yerinde 35 personel ve paydaş kurumlardan SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 4 işletmede 'Kapalı Alanda Tütün Mamulleri Tüketimi' tespit edilirken, 10 şahsın kayıtsız çalıştırıldığı belirlenerek tutanak tutuldu.

Uygulama genelinde toplam 1 milyon 716 bin 410 lira tutarında cezai işlem uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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