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Mersin'de Umuma Açık İş Yerlerine Büyük Ceza

Mersin'de Umuma Açık İş Yerlerine Büyük Ceza
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Mersin'de yapılan denetimlerde umuma açık işletmelere toplam 579 bin 445 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde tütün mamüllerinin kapalı alanda tüketimi ve kayıtsız çalışan personel gibi ihlaller belirlendi.

Mersin'de, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların işbirliğinde umuma açık iş yerlerinde yapılan denetimlerde, kusuru bulunan işletmelere işlem yapılırken, 579 bin 445 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla il merkezi ve ilçelerdeki umuma açık işletmelerde denetim yapıldı. 27 iş yerinde yapılan denetimlerde, kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği belirlenen 5 işletme ile izinsiz nargile içilen 1 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 4 işletmede ise kayıtsız çalışan personel tespit edilerek tutanak tanzim edildi.

Denetimlerde kusuru bulunanlara yönelik 579 bin 445 TL idari para cezası uygulanırken, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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