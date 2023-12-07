Mersin'de Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 717 şüpheliye işlem yapıldı ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Mersin'de yakalanarak, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uluslararası olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda aranması bulunan bir şüphelinin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu S.E.N.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda ise toplam 717 şüpheliye işlem yapılırken, operasyonlarda 60 kilo 789 gram esrar, 1 kilo 664 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 bin 388 adet sentetik hap, 778 gram metamfetamin, 273 adet captagon, 124 adet ecstasy, 30 adet tabanca, 464 adet tabanca mermisi ve 10 hassas terazi ele geçirildi. - MERSİN