Mersin'de Tüketici Hakları Denetiminde 433 Bin TL Ceza Kesildi

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, Eylül 2025'te 908 firmada 59 bin 609 ürünü denetleyerek, kanun ihlali yapanlara 433 bin 742 TL ceza uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, 01 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularında 908 firmada 59 bin 609 ürün kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle firmalara toplam 433 bin 742 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları sorun ve şikayetlerini 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden iletebilecekleri bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
