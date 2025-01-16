Mersin'de Traktörle Mezarlık Ziyaretinden Dönüşte Silahlı Saldırı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörüyle mezarlık ziyaretinden dönen 60 yaşındaki Cengiz Canbolat, kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi kullandığı traktörün üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesine bağlı Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörüyle mezarlık ziyaretinden dönen 60 yaşındaki Cengiz Canbolat yolda ilerlerken av tüfeği ile saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - MERSİN