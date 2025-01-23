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Mersin'de Traktörle Dönerken Öldürülen Adamın Katili Yakalandı

Mersin'de Traktörle Dönerken Öldürülen Adamın Katili Yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörüyle mezarlık ziyaretinden dönen 60 yaşındaki Cengiz Canbolat av tüfeğiyle öldürüldü. Olayın failinin kimliği belirlendi ve jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli itiraf ederek tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörle giderken öldürülen admın katili, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, 16 Ocak'ta ilçeye bağlı Damlama Mahallesi'nde yaşandı. Traktörüyle mezarlık ziyaretinden dönen 60 yaşındaki Cengiz Canbolat av tüfeği ile uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kayıplara karıştı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri şahsın tespit edilip yakalanması için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çevrede yaptığı detaylı çalışmada şüphelinin M.M.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini de tespit eden ekipler düzenlediği operasyonla M.M.Ö.'yü yakaladı. Yakalanan M.M.Ö. cinayeti itiraf etti.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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