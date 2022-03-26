Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı - Haberler

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Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü baba öldü, oğlu ise yaralandı.

GÜLNAR, MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü baba öldü, oğlu ise yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Kayrak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 58 yaşındaki Mevlüt Mavi'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mevlüt Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yaralı oğlu D.A. (22), ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Mersin'de traktör kazası: Baba öldü, oğlu yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Mersin, Gülnar, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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