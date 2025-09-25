Mersin'de Trafikte Sürücüye Feci Darbe

Mersin'de trafikte tartıştıkları bir araç sürücüsünü feci şekilde darbeden motosikletli 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte yaşanan olayın ardından motosikletli 2 kişiden biri, tartıştıkları sürücünün aracını tekmeledi. Bunun üzerine aracından inerek motosikletli şahıslara müdahale etmek isteyen sürücü feci şekilde dövüldü. Olayda araç sürücüsü, iki kişi tarafından yere yatırılarak dakikalarca yumruk ve tekmelerle darbedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaşananlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şahısların sürücüyü yere düşürerek dövdüğü, çevredekilerin ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde motosikletli 2 şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen S.A ve L.A isimli şahıslar gözaltına alınmıştır" denildi. - MERSİN