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Mersin'de Trafikte Bıçaklı Kavga Kamerada

Mersin'de Trafikte Bıçaklı Kavga Kamerada
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma sırasında bir sürücü, motosikletli sürücülere budama bıçağıyla saldırmaya çalıştı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'de trafikte bıçaklı kavga kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücünün budama bıçağıyla motosiklet sürücüsüne saldırı girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki motosikletle bir hafif ticari araç sürücüsü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari aracın sahibi, bagajından budama bıçağı çıkararak motosiklet sürücülerine saldırmak istedi. Araya giren bir kişi tarafından saldırı önledi. Motosiklet sürücüsü, araç sahibi arabasına bindiği sırada kaskla saldırmaya kalkıştı. Bu sırada aracından çıkan hafif ticari araç sürücüsü, yine tahrayı çıkarıp vurmak istedi. Gerginlik çevredekiler tarafından önlenirken, sürücüler bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan tartışma ve saldırı girişimleri ise cep telefonu kamerasıyla görüntüneldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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