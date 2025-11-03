Haberler

Mersin'de Trafik ve Güvenlik Denetimlerinde 117 Bin Araç Kontrol Edildi

Mersin'de Trafik ve Güvenlik Denetimlerinde 117 Bin Araç Kontrol Edildi
Mersin'de yapılan güvenlik ve asayiş çalışmaları kapsamında 117 bin araç denetlendi, bin 577'si trafikten men edildi. Operasyonlar sırasında 764 aranan kişi yakalandı.

Mersin'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 117 bin aracın denetlendiği, bunlardan bin 577'sinin trafikten men edildiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, yürütülen denetimler ve alınan tedbirler ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mersin'in huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

Bu kapsamda, 27 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 764 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik uygulamalarında ise 117 bin 184 araç kontrol edildi, bin 577 araç trafikten men edildi, 589 ticari taksi denetlendi.

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması kapsamında 902 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 3 yabancı uyruklu kişi, 'Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
