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Mersin'de Trafik Polisinin Kovaladığı Şahıs Yakalandı

Mersin'de Trafik Polisinin Kovaladığı Şahıs Yakalandı
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Mersin'de plakasız motosikleti durduran trafik polisleri, kaçan sürücüyü kovalayarak yakaladı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin'de trafik polisleri kaçan bir şahsı kovalama sonrasında yakaladı, o anlara kameraya yansıdı.

Olay, 2 gün önce merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle Cemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptığı sırada plakasız bir motosikleti durdurdu. Motosikletin tescili olmadığı için polis işlem yapmaya başladı. Bu sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Poliste şahsı kovalayarak kısa sürece yakaladı. O anları ise çevredeki bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde şüphelinin kaçması ve polisin yakalama anları yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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