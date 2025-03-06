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Mersin'de Trafik Polisi Bilgilendirme Çalışması Düzenledi

Mersin'de Trafik Polisi Bilgilendirme Çalışması Düzenledi
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Mersin'de trafik polisleri, esnaf ve şoförlere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Emniyet kemeri, kask kullanımı ve cep telefonu kullanmama gibi konularda farkındalık artırıldı.

Mersin'de trafik polisleri esnaf ve şoförlere yönelik trafik kuralları hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi personeli tarafından Mersin Tır Garajı'nda şoförlere ve Tırmıl Sanayi Sitesi'nde de esnafa yönelik, emniyet kemerinin önemi, kask, yaya geçitlerinin kullanımı, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması gibi konularda bilgilendirme yaptı.Ekipler ayrıca el broşürü dağıttı.

Polisin 'güvenli trafik huzurlu şehir' anlayışıyla trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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