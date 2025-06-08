Mersin'de Trafik Kazasını Takip Eden Kavga Havaya Açılan Ateşle Sonlandırıldı
Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan sürücü ve yakınları arasında çıkan kavga, polis tarafından havaya uyarı ateşi açılarak sonlandırıldı. Olayda bir kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında sonra çıkan kavgayı polis havaya uyarı ateş ederek ayırabildi.
Kaza, Kavaklı Mahallesi 2450 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan ismi öğrenilemeyen kişiye yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazaya karışan sürücü ve yakınları tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavganın büyümesi üzerine polis havaya uyarı ateşi açarak ayırabildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazadan sonra kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. - MERSİN