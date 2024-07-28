Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, 7 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozyazı ilçesinde ikamet eden Emre Şimşek (17), geçen pazartesi günü motosikletiyle komşu ilçe Gülnar'a gezmeye gitti. Burada geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralanan Şimşek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Gülnar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Şimşek, 7 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Emre Şimşek, bugün Bozyazı ilçesi Kızılca Mahallesindeki camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Devrent Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. - MERSİN