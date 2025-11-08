Mersin'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 33 ABR 139 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 4 yaralı ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Selman Haskan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN