Mersin'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi Esenbel mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 33 ABR 139 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 4 yaralı ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Selman Haskan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
