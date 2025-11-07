Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atıp bir evin duvarına çarptı, hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Burunucu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Besim Uğuz idaresindeki 33 VR 011 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak evin duvara çarptı. Çarpmanının şiddetiyle ters dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN