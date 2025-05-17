Mersin'de Trafik Kazası: Otomobil Ters Döndü

Mersin'de Trafik Kazası: Otomobil Ters Döndü
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Mersin'in Akdeniz Mahallesi'nde, manevra yapan bir kamyonun neden olduğu trafik kazasında bir otomobil refüje çarparak iki hafif ticari araca vurdu ve ters döndü. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de manevra yapan kamyon nedeniyle yolda taşıtlar durdu, bu sırada hızla gelen bir otomobil refüje çarpıp 2 hafif ticari araca vurarak ters döndü. Sürücüsünün yaralı kurtulduğu kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan bir işyerine kamyonun manevra yaparak girmeye çalışması nedeniyle arkasından gelen bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı. Bu sırada hızla gelen H.K. idaresindeki 33 AZP 518 plakalı KİA marka otomobil, 01 P 1332 hafif ticari araçla refüje çarpıp savruldu. Savrulan otomobil bu kez yolda duran taşıtlardan 33 V 6977 plakalı hafif ticari araca vurarak ters döndü. Çevredekilerin yardımı ile ters dönen otomobilin sürücüsü araçtan çıkarılarak çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Daha sonra ters dönen araç çekici yardımıyla düzeltilerek götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kamyonun bölgedeki iş yerine girmek için manevra yapması nedeniyle diğer araçların durması, ardından da hızla gelen otomobilin refüje ve araçlara çarparak ters dönmesi yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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