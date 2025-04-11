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Mersin'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Mersin'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı İkiye Yükseldi
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kadın sürücünün kullandığı otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kamyonetin yoldan çıkıp, otoban bağlantı yolunda yapımı süren köprü inşaatının duvarına vurması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, bugün saat: 10.30 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kadın sürücü H.K.'nin kullandığı 33 AAL 199 plakalı Opel marka otomobil, aynı istikamette giden Ali Arı idaresindeki 33 ARC 369 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çıkış verilmesi için yapımı süren köprünün duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ali Arı'nın cenazesi polis ve savcının incelemesi sonrasında itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan kamyonetteki yolculardan 46 yaşındaki Münir Arı'ya ilçe devlet hastanesinde müdahale edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Münir Arı'da kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Diğer sürücüyle birlikte 2 kişinin tedavisinin devam ettiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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