Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tuzla yolu yakınlarında, Heleke Mahallesi bölgesinde yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 AYJ 972 plakalı otomobil, Heleke yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve yan yattı.

Kazada yolcu koltuğunda oturan S.Ş. isimli kadın yaralandı. Sürücü İ.Ş.'nin de hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası olay bölgesine sağlık, güvenlik ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN