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Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.Ş. adlı sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında yan yattı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tuzla yolu yakınlarında, Heleke Mahallesi bölgesinde yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 AYJ 972 plakalı otomobil, Heleke yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve yan yattı.

Kazada yolcu koltuğunda oturan S.Ş. isimli kadın yaralandı. Sürücü İ.Ş.'nin de hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası olay bölgesine sağlık, güvenlik ve Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Tarsus trafik mersin Yaşam Kaza

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