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Mersin'de Trafik Kazası: Bir Yaralı ve Elektrik Kesintisi

Mersin'de Trafik Kazası: Bir Yaralı ve Elektrik Kesintisi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki araca çarpan tırın devirdiği elektrik direği nedeniyle bir kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. yönetimindeki 33 AVA 747 plakalı tır, caddede yol kenarında park halindeki 01 ACJ 57 plakalı Hyundai marka otomobile, daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Kazada elektrik direği devrildi, olay yerine trafik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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