Mersin'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüsün dere yatağına sürüklenmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kösebalcı Mahallesi yakınlarında T.K.'nin kullandığı 33 NMG 25 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına sürüklendi.
Dik şekilde zemine çarpan aracın sürücüsü T.K. yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN