Mersin'de Trafik Kazası: Bir Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kösebalcı Mahallesi yakınlarında T.K.'nin kullandığı 33 NMG 25 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına sürüklendi.

Dik şekilde zemine çarpan aracın sürücüsü T.K. yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN