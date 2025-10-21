Mersin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Gazipaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sabit Fidanoğlu (66) idaresindeki 33 NTM 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Fidanoğlu olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sabit Fidanoğlu kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN