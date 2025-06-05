Mersin'de Trafik Kazası: Bir Araç Ters Döndü, Diğerinin Tekerlekleri Ayrıldı

Mersin'de Trafik Kazası: Bir Araç Ters Döndü, Diğerinin Tekerlekleri Ayrıldı
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ters dönerken, diğerinin iki tekeri aracından ayrıldı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, bir yolcu yaralandı.

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri ters döndü, diğerininin ise iki tekeri araçtan ayrıldı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 33 AUJ 730 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.E. yönetimindeki 35 ASY 746 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen araç ters dönerken, Opel otomobilin ise arka iki tekeri gövdeden ayrıldı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Araçlardan birinde yolcu konumunda bulunan bir kişi ise yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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