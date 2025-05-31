Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç kanala düşmekten son anda kurtuldu. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan araçlardan biri kanal düşmekten askıda kalarak kurtuldu. Ucuz atlatılan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 ACS 135 plaka araç ile M.A. idaresindeki 33 AKJ 871 plaka otomobil çarpıştı. Kazada yoldan çıkan otomobil kanala doğru savruldu. Askıda kalan otomobilin kanala düşmemesiyle yaşanacak bir facia önlendi. Sürücünün de aralarında olduğu yaralı 3 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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