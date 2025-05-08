CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir otomobilin kavşaktan dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'de kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan tren garı civarında meydana gelen trafik kazasında, Furkan Ö'nün kullandığı 33 BAJ 914 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayla U. idaresindeki 33 M 0220 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilde ve minibüste maddi hasar oluşurken, minibüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.