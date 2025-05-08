Mersin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mersin'de kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan tren garı civarında meydana gelen trafik kazasında, Furkan Ö'nün kullandığı 33 BAJ 914 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayla U. idaresindeki 33 M 0220 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilde ve minibüste maddi hasar oluşurken, minibüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN