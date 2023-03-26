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Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı eski Ermenek Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ: U yönetimindeki 33 UC 569 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar olarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi adlına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Mersin 3. Sayfa Haberler

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