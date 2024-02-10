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Mersin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdeniz Mahallesi'ndeki Çamlık Kavşağında Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.A. yönetimindeki 33 MC 1660 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı belirtilen N.K. yönetimindeki Tesla marka 33 ARE 758 plakalı elektrikli otomobil çarpıştı. Kazada biri sürücü 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis karayolunda önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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