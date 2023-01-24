Mersin'de trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Mut-Silifke Karayolu Karadiken mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa E. yönetimindeki 06 FE 1609 plakalı otomobil, Mut istikametine seyir halindeyken Karadiken mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin 3. Sayfa Haberler

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