Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında bir çocuk yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Burçalanı mevkisinde Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Yolcu almak için yavaşlayan minibüse çarpmamak için ani fren yaptığı ileri sürülen A.Ç. yönetimindeki 01 BC 413 plakalı otomobille aynı istikamette ilerleyen B.Ş. yönetimindeki 33 VFB 46 plakalı otomobil çarpıştı. Öndeki otomobilde bulunan ve kırılan camların üzerine gelmesi sonucu 6 yaşlarındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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