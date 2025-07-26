Mersin'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, D-715 Mut-Karaman karayolunda meydana geldi. A.B. (21) yönetimindeki 07 FGK 62 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Sürücü A.B., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN