Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün karşıdan karşıya geçen yayaya çarpması sonucu kaza gerçekleşti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.'nin (32) kullandığı 33 AUJ 226 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ethem Dilek'e (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dilek ile sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ethem Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü F.C.'nin tedavisi ise devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
