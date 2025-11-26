Mersin'de Trafik Denetimlerinde 1622 Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde, kurallara aykırı olduğu tespit edilen bin 622 araç trafikten men edildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında arama kararı olan toplam 826 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik güvenliği için yoğun denetim

Hafta boyunca yürütülen trafik uygulamalarında 119 bin 119 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen bin 622 araç trafikten men edilirken, kent genelinde 870 ticari taksi de denetimden geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' çerçevesinde ise bin 833 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Tespit edilen 8 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN