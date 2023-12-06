Mersin'de trafik denetimlerinde 13 milyon TL ceza kesildi

Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde kural hatası yapan sürücülere toplam 13 milyon 770 bin 401 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 242 araç trafikten men edildi.

Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde, kural hatası yaptığı belirlenen sürücülere toplam 13 milyon 770 bin 401 lira idari para cezası uygulanırken, 242 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinden yapılan trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde bu güne kadar 37 bin 285 araç, 3 bin 934 motosiklet kontrol edilirken,

28 araç sürücüsüne üzerinde teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkmaktan, 2 araç sütçüsüne drift yapmaktan, bin 308 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 982 sürücüye kask kullanmamak, bin 57 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 695 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 909 araç plakasına hatalı parktan, 469 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 110 sürücüye de alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam 13 milyon 770 bin 401 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 242 araç ise trafikten men edildi. - MERSİN