Mersin'de Torbacılara Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 2 aylık takip sonrası belirlenen 37 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 37 adrese 113 ekip, 435 personel, 1 dron ve narkotik dedektör köpekleri ile eş zamanlı baskın yapıldı. 35 şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda 121 gram eroin, 83 gram esrar 382 adet ecstasy, 1733 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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