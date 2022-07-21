Mersin'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcudan altın çalan zanlılar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcudan altın çalan zanlılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mersin'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcudan altın çalan zanlılar yakalandı

Mersin'de altın almak bahanesiyle girdikleri kuyumcudan, el çabukluğu ile gramajı düşük yüzüklerle daha yüksek gramajdaki yüzükleri değiştirerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Mersin'de altın almak bahanesiyle girdikleri kuyumcudan, el çabukluğu ile gramajı düşük yüzüklerle daha yüksek gramajdaki yüzükleri değiştirerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Şehit Mustafa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi gelen M.Y. adlı kadın ile beraberindeki A.A. (53), G.A. (15) ve B.K. (25) adlı kişiler, altın yüzük satın alma bahanesiyle tezgahta bulunan 62.5 gram ağırlığındaki 4 yüzüğü, el çabukluğu ile yanlarında getirdikleri 11 gram ağırlığındaki yüzüklerle değiştirdiler. Şüpheliler daha sonra alış veriş yapmadan kuyumcudan ayrıldılar.

Durumu sonradan fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten geldikleri belirlenen şüphelilerden A.A. ve G.A'yı Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, G.A. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Diyarbakır'ın Ergani ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde de aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title