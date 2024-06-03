Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Tırlardan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de, çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenin 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tırlardaki hırsızlık olayının, kask ve maske takan motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kente nakliye için gelen tırların park ettiği bölgelerde önlem alan ekipler, H.B. ve E.Ö adlı motosikletli 2 şüpheliyi, son işlerinde bir tırdan hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınarak götürüldükleri emniyet müdürlüğünde sorgulanan 2 şüphelinin, 7 ayrı tırdan hırsızlık yaptıkları belirlenirken, hırsızlık olayında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri tırdan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, son işlerinde ise girdikleri tırdan hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince fark edilerek kovalanması da görüntülerde yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title