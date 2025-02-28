Mersin'de Tırın Çarptığı Ticari Taksi Sürücüsü Yaralandı

Mersin'de tırın çarptığı ticari taksinin sürücüsü yaralandı, araçta yolcunun olmaması faciayı önledi.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametine seyir halinde olan Ş.T. idaresindeki 02 plakalı tır, kavşaktan dönen B.U. yönetimindeki ticari taksi olarak çalışan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters istikamete dönerken, bükülmesi ise dikkat çekti.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN