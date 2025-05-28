Mersin'de Tırın Çarptığı Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Tırın Çarptığı Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 16 yaşındaki Okan U.S, bisikletiyle iş yerine giderken tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis soruşturma başlattı.

Tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli öldü, sürücü kaçtı

MERSİN - Mersin'de tırın çarptığı 16 yaşındaki bisikletli hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde bulunan Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi sitesindeki bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen Okan U.S, bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, 33 AIE 276 plakalı tırın altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü kaçtı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çocuktan geriye parçalanmış bisikleti kalırken, polis, kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.