Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzayacak

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi

Mersin'de Tırda 680 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'de Tırda 680 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tırın akaryakıt tankında 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Litrelerce sıvı uyuşturucu böyle ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tırın akaryakıt tankıyla getirilen 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tırın akaryakıt tankıyla getirilen 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde önemli bir operasyon yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır'dan Mersin'e çekici ile uyuşturucu sevk edileceği belirlendi. Uyuşturucunun sevk edileceği araç ve şüphelinin belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Takibe alınan tıra, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpeği desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda tır durdurulup şüpheli gözaltına alındı. Tırın akaryakıt deposu içerisine özel olarak yapılmış gizli bölmede 680 litre sıvı metamfetamin ile 3 kilo 500 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.